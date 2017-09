Sacyl boicotea la plaza de profesor de Urología en beneficio del jefe de servicio

Urología es el área de conocimiento de la Facultad de Medicina de Salamanca que más tiempo lleva sin profesores permanentes, cerca de seis años. Aprovechando la mejora en la tasa de reposición, la Universidad de Salamanca quiere poner fin a esta perjudicial situación, sin embargo, se ha encontrado con la oposición de la Consejería de Sanidad, que está boicoteando la convocatoria de la plaza con excusas diversas cuando su objetivo solo es ganar tiempo para que el jefe del servicio de Urología, Francisco Antonio Gómez Veiga, obtenga la acreditación para optar al puesto de profesor, perjudicando a la especialista Mª Fernanda Lorenzo, que en este tiempo se ha encargado de las clases de Urología en Medicina y cuenta con la acreditación.



Hace tres meses, en la última reunión de la comisión mixta Sacyl-Universidad, Sanidad se mostró a favor de convocar plazas vinculadas de profesor en Dermatología y Pediatría pero, curiosamente, se opuso a la de Urología. El argumento empleado por Gonzalo Varela, director médico del Hospital de Salamanca, es que el servicio necesita urólogos y no los consigue, por lo que no le parece adecuado transformar una plaza en contratado doctor, ya que eso supondría un detrimento de la parte asistencial en favor de la docente. Esta semana, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha vuelto a manifestarse en contra con una explicación similar. "No podemos arreglar la docencia a costa de la asistencia y de tener problemas con la lista de espera. Tendremos que esperar y ver otra solución", ha asegurado a LA GACETA.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más