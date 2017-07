Malestar social por la imposición de la Junta de las vacaciones de Semana Santa

La Consejería de Educación no cambiará las vacaciones escolares de Semana Santa del próximo curso y comenzarán el Jueves Santo. El consejero Fernando Rey aseguró este viernes que priman las necesidades formativas y académicas de los alumnos, para no descompensar los trimestres. "La Semana Santa es un fenómeno social clave en nuestra comunidad autónoma y hay que saber situarlo, pero primero está el equilibrio pedagógico de los alumnos y luego el resto de los elementos", declaró en un acto en Valladolid.



Una vez más, Rey, que ya dijo en su día "que no se podía poner el calendario escolar en función de criterios religiosos o antirreligiosos" ha vuelto a despertar el malestar de las cofradías al denominar a la Semana Santa "fenómeno social" y al ignorar la carta que le remitieron esta semana las Juntas de Cofradías de la Región solicitándole que rectificara e hiciera coincidir el próximo curso las vacaciones lectivas con los días de Semana Santa.





Además de restar asistencia a las procesiones, algo que afectará también al sector servicios, hostelería y turismo, las vacaciones del 29 de marzo (Jueves Santo) al 8 de abril, supondrán un quebradero de cabeza para las familias en lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar y laboral. ". El problema está en que los tiempos escolares deben ser equilibrados pero tenemos que tener apoyos para la conciliación laboral y familiar, que en Semana Santa son escasos y muy puntuales", reconocía Soledad Alegre, de la Federación de Asociaciones de Padres de Salamanca (Fedampa).

