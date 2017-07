Clamor contra los examinadores que harán huelga indefinida en septiembre

Los examinadores de tráfico, que hasta el momento han dejado a cerca de medio millar de aspirantes a conductores sin examen práctico en Salamanca por los paros que secundan todos los lunes, martes y miércoles desde el 19 de julio, han anunciado que harán huelga indefinida en España a partir del 4 de septiembre por lo que consideran "incumplimientos y engaños" de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Una situación que "repercute muy negativamente" en las autoescuelas y sus alumnos, según explicó Luis Rodero, presidente de la asociación de centros de educación vial, que exigió al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que cumpla con lo que prometió en el parlamento. "Dijo que iba a hacer tres cosas: dialogar, dialogar y dialogar. Pues eso es lo que le pedimos, porque reuniones ha habido pocas", agregó Rodero, que recordó que aunque la Jefatura salmantina "intenta recolocar a aquellos alumnos afectados, sólo se puede recuperar los exámenes prácticos los jueves y viernes, los alumnos se siguen acumulando y ya hay algunos que no se van a poder examinar en el periodo de vacaciones". El presidente de las autoescuelas aseguró que en agosto, mes en el que no hay huelga, se intentará sacar todo lo posible en las tres semanas que no cierra la Jefatura.

En este sentido, el jefe provincial de Tráfico, Miguel Moreno, recordó que los examinadores "están en su derecho legítimo de reclamar y acudir a la huelga" y lo único que puede hacer la jefatura "es sacar el día a día". "Confiamos en que el conflicto se solucione y los aspirantes puedan examinarse cuanto antes", agregó Moreno, que desconocía si se van a aplicar servicios mínimos tal y como aseguró el director general de Tráfico hace unos días.

Por su parte, la Asociación de examinadores de Tráfico (Asextra) criticó al Gobierno por "intentar confundir a la ciudadanía y a los medios de comunicación con la supuesta creación de más de 500 plazas de examinadores, cuando prácticamente todas están cubiertas por los actuales funcionarios y sólo 70 son de nueva creación que seguramente vendrán en 2019 en el caso de que aprueben todos el curso de examinadores". El 25 de julio, el colectivo de funcionarios protestará en Madrid ante la DGT, para recordar "los riesgos de accidentes y agresiones, además del trabajo a la intemperie" que conlleva su labor y para insistir en "el aumento del complemento específico prometido".