Las ambulancias abandonan los paros pero seguirán sin recoger enfermos de las habitaciones

Los representantes sindicales de las ambulancias han decidido llevar a los tribunales su conflicto por la restitución del 5% de sus salarios. Hasta que la justicia no se pronuncia se descarta realizan nuevos paros, pero sí se mantendrán las medidas de presión como no subir a las habitaciones del hospital para recoger a los pacientes.

UGT informaba de que "se ha decidido elevar el conflicto colectivo del 5% al Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA). Entendemos que la negociación no está estancada sino rota y, por ello, hemos dado este paso como el único posible", rezaba en un comunicado de prensa.

El secretario de Accción Sindical FeSP-UGT Castilla y León, Tomás Pérez, explicaba a este medio que "la empresa no ha querido sentarse a hablar ni negociar después de los paros. No queda más remedio que ir al SERLA, que es el paso obligatorio antes de una demanda judicial".

Pérez avanza. "No es lógico que hagamos más medidas de protesta hasta que no hablen los tribunales. Creemos que la demanda se admitirá en el mes de septiembre. Lo que sí vamos a hace es mantener las medidas de presión. Hemos pedido a la gerencia un protocolo de actuación para que la postura de no recoger pacientes en sus habitaciones quede claramente reflejada y no dependa de la voluntad propia de cada trabajador". La voluntad de las ambulancias es que la tarea de bajar a los pacientes a la ambulancia se le comunique oficialmente a los celadores y no haya más roces entre ambos trabajadores.

Los profesionales del transporte sanitario también quieren vigilar que se cumpla "la exclusividad de los vehículos". "Hemos pedido un catálogo de matrículas para comprobar que estas ambulancias no se están usando en la sanidad privada. Hay más medidas de presión en curso, pero no vamos a permitir que la empresa gane dinero por las clínicas privadas. El día de la huelga se vio a vehículos con el cartel de servicios mínimos acudiendo a un hospital privado de Valladolid, así que vamos a cerciorarnos de que eso nos suceda", recalca Tomás Pérez.