La confesión de Mayor Oreja al concejal salmantino de Ermua al ser secuestrado Miguel Ángel Blanco

Jesús Villoria es estos días protagonista indirecto en las noticias y documentales que rememoran el asesinato por ETA del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Nació en la localidad salmantina de Sobradillo y asegura que precisamente fue él quien le animó a formar parte del Ayuntamiento de Ermua, donde en los plenos se sentaba a su izquierda, como compañero del PP que eran. Un hombre corpulento y canoso que prácticamente tapa al joven asesinado en la primera foto que se difundió de Blanco hace 20 años cuando se conoció su secuestro. Entonces aún no se sabía que se iba a convertir en el símbolo de la lucha contra ETA y que su asesinato diferido iba a sacar a la calle a toda España, incluido a los vascos que callaban su rechazo a la violencia.

"Mayor Oreja -entonces ministro de Interior- ya nos dijo que aquello no tenía arreglo, porque lo que pedían, llevar en 48 horas al País Vasco a todos los presos etarras, ni se debía hacer ni se podía por el periodo tan corto de tiempo que exigían, 48 horas", recuerda Villoria, desbordado estos días por los recuerdos. "He pasado página porque sino, no vives", asegura ya jubilado y recuperándose de varias operaciones. "Acudiré a los actos de mañana —por hoy— y pasado mañana, pero como ciudadano. Quiero olvidar o por lo menos no recordar, pero estos días es difícil cuando te ves en la televisión en imágenes que rememoran muchas cosas otra vez". Ha decidido no ofrecer entrevistas para hacer llevaderos los días, pero atiende a LA GACETA. "Probablemente si aquello no hubiera sucedido, si la gente no hubiera salido a la calle, ETA seguiría haciendo lo mismo en el País Vasco. Yo tuve escolta 17 años, pero ahora estamos aquí como en Salamanca, sin conflictos". Sin conseguirlo, quiere dejar en el recuerdo aquellas tres jornadas decisivas entre el secuestro y el asesinato de su compañero, del que llevó el féretro el día de su entierro.

Días que calificó de decisivos, de angustia y temor. A partir del sábado quiere sacudir todo aquello en Sobradillo, donde pasará dos meses.