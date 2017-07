Salamanca desvincula el aumento de los casos de paperas con el brote nacional

Salamanca ha experimentado un repunte en las tasas de casos de paperas en lo que va de año, aunque no se considera preocupante ni se aprecia relación con la epidemia de parotiditis que se ha registrado a nivel nacional.



Durante los últimos meses se han contabilizado miles de casos en comunidades como Andalucía, Navarra o Valencia, donde las respectivas consejerías de Sanidad han tenido que remitir instrucciones precisas a sus médicos sobre cómo actuar ante la epidemia.



La tasa de Salamanca —con datos actualizados hasta la semana 27— es de 11,28: casi el doble de la tasa de Castilla y León y también por encima de las de los últimos cuatro años. La jefa de sección de Epidemiología, Teresa Muñoz, considera que "la cifra sí es más alta que la media de la Región, pero tampoco hemos notado unos números que consideremos preocupantes".



El único dato que sí mantiene en guardia a los servicios de Epidemiología es el incremento de contagios que se suelen dar de manera cíclica y cuyas fechas coinciden. En 2013 se produjo un brote muy grande en Salamanca, con casi 300 casos, pero sobre todo en Castilla y León, con más de 2.700. "Con las paperas sucede que se van juntando un bloque de personas susceptibles y cada 3 o 4 años aparece un brote fuerte", explica Teresa Muñoz. "Se va acumulando un sector de la población y no se sabe si va a tocar ahora, porque han pasado esos cuatro años. No se puede decir. Yo diría que no, pero nunca se sabe", comenta Muñoz.





