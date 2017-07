Rechazo de PP, PSOE y C's al "circo" del pleno extraordinario de Ganemos

Sonado varapalo el que se ha llevado Ganemos este viernes en su pretensión de convocar un nuevo pleno extraordinario para tratar otra vez la aparición del alcalde de la ciudad en unas grabaciones de la Operación Lezo. PP, PSOE y C´s han rechazado el "circo" de la agrupación de izquierdas en el pleno municipal de este viernes y han ridiculizado sus argumentos. "Nunca le ha importado la verdad. Desprecian la verdad", ha asegurado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Fernando Rodríguez. Además les ha acusado de realizar una operación de "acoso y derribo" y ha puesto de manifiesto la "doble vara de medir" de Ganemos al pedir la dimisión de Fernández Mañueco "por la publicación de una información en un medio de comunicación" y sin embargo "en Madrid un juzgado cita dos concejales por presunta malversación de fondos públicos y nadie dimite".

El edil de Ciudadanos Fernando Castaño se mostró muy contundente en su intervención en la que ha pedido a Ganemos que no se vuelva a "burlar" de los salmantinos. "En una comisión de investigación van a tener al alcalde a su disposición para que no se les escape, pero eso no les gusta porque no hay televisión", ha afirmado Castaño. El concejal ha recordado que los cuatro ediles de Ciudadanos "marcan el borde del precipicio" de Mañueco ya que si le "llaman a declarar o es imputado" se tendrá que ir. Castaño ha acusado de Ganemos de "destruir a personas y no buscar la verdad" y ha asegurado que el alcalde de Salamanca se ha caracterizado por "cumplir su palabra".

Por su parte, el socialista Arturo Santos ha recordado a Ganemos que no se puede obligar a nadie a responder a las preguntas y que el 9 de junio se demostró la "nula eficacia" del formato del pleno extraordinario.

El ´ganemita´ Gabriel Risco, dolido por el rechazo del resto de grupos a su moción, se erigió como la "única alternativa" de cambio real criticando al PP por sus más de dos décadas en el poder, al PSOE por su "oposición complaciente y acomodada" y a Ciudadanos por "venir para limpiar la política y estar apoyando al Partido Popular".