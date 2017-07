El precio de los pisos de estudiantes se estanca en 600 euros de media

El precio de los pisos de estudiantes está estancado en Salamanca, donde una vivienda media de tres habitaciones cuesta de promedio 600 euros. "Los precios llevan estancados muchos años y no está mal que sea así, ya que la cifra de estudiantes ha bajado. Si a menos demanda los precios están igual, la cosa no va mal", apunta Valentín Rodríguez, presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios Salmantinos.



En cuanto a las preferencias de los chicos, reconoce que existen dos factores fundamentales. El primero por supuesto el precio, pero también la cercanía al campus y a las zonas de copas del centro, por eso lo más reclamado es la plaza del Oeste, seguido por Filiberto Villalobos.



Uno de los principales cambios que han experimentado en los últimos años los demandantes de este tipo de pisos es que son más exigentes. El incremento de la oferta de viviendas para alquilar les ha llevado a reclamar más calidad. "Ahora son más selectivos, exigen unos mínimos que antes no se miraban tanto porque primaba más el precio", asegura Rodríguez. En primer lugar se aseguran de que la cocina y los cuartos de baño sean nuevos y estén en buenas condiciones. Otro de los aspectos fundamentales es que el edificio tenga servicios centrales, con una cuota fija pueden calcular mejor los gastos y además evitan la molestia encender y apagar la calefacción.





