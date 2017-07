Los dueños de 'cámpings' piden más vigilancia "para que no se confunda aparcar con acampar"

Los propietarios de los "cámpings" salmantinos piden a las administraciones más vigilancia para que se cumpla la normativa que prohíbe acampar en determinados enclaves. "Exigimos que no se confunda aparcar con acampar", relata Juan Agustín Fernández, presidente de la asociación de empresarios salmantinos del sector.

El representante reconoce que la solución la tienen los ayuntamientos, que son los que deben regular y hacer cumplir las ordenanzas. "El dueño de una caravana puede aparcar en el centro, pero no sacar las mesas y las sillas a la calle. Son vehículos, no tienen obligación de ir a un "cámping" siempre que no acampen", explica Fernández.

Otra de sus reivindicaciones históricas es el cambio de normativa que les permita señalizar sus instalaciones en las carreteras, algo que por el momento Tráfico no tiene intención de cambiar. Por otro lado, el colectivo afronta este verano la adaptación al nuevo decreto de la Junta de Castilla y León que regula su actividad, una nueva normativa que a los establecimientos salmantinos solo les afecta en el cambio de catalogación.

Cambiarán la antigua clasificación de primera, segunda y lujo por estrellas. "Los "cámpings" de segunda ahora tendrán tres estrellas, los de primera cuatro y los de lujo cinco", aclara Juan Agustín Fernández.