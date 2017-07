La protección del caserón de la avenida Italia le cuesta al Consistorio 590.000 euros

La protección otorgada en 1984 al caserón neobarroco de la avenida Italia, 36 y refrendada en 2007 tendrá un coste para las arcas municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha concedido a los propietarios de la vivienda el derecho a recibir una indemnización de 590.000 euros por los perjuicios que le ha ocasionado esa protección. Esta cantidad es casi tres vences inferior a la que solicitaban los dueños, que era de 1.625.000 euros. La decisión de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCYL se basa en que la "limitación singular impuesta por la catalogación del inmueble [...] ha supuesto una reducción de aprovechamiento". El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido no recurrir ante el Supremo, puesto que la sentencia de basa precisamente en jurisprudencia de este Tribunal. Fuentes del equipo de Gobierno municipal creen que no tendría sentido interponer un recurso de casación ya que las opciones de lograr una sentencia favorable serían mínimas. Así lo ha aconsejado la asesoría jurídica del Consistorio, ya que además la sentencia del TSJCYL no le impone el Ayuntamiento el pago de las costas.