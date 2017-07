Casi 1.500 salmantinos viven con urticaria crónica

Cerca de 1.500 salmantinos padecen urticaria crónica. Otra cosa es que lo sepan. No porque no se note -se nota muchísimo-, sino porque en lugar de acudir a un especialista dan por hecho que se trata de algún tipo de alergia, ven que perdura con el paso de los años y acaban perdiendo la esperanza. Más del 60% de los casos se rinden sin ni siquiera saber que lo que padecen se llama urticaria crónica. Precisamente para abrir los ojos a 300.000 españoles la campaña ´Dale la vuelta a la urticaria´ está girando por España.

Ayer paró en Salamanca con un juego de tableros al estilo concurso televisivo. Por un lado, los mitos sobre la urticaria. Por el otro, la realidad sobre la enfermedad.

¿El mito por excelencia? Que se trata de una alergia. La verdad se encargó de aclararla la alergóloga del Hospital de Salamanca, Esther Moreno: "Una urticaria normal sí es una expresión de las enfermedades alérgicas, pero aquí hablamos de urticaria crónica. Eso no es una alergia, para nada. Los pacientes se creen que sufren alergia a algo y cuando se no encuentra la razón piensan que el alergólogo es malo. Eliminan alimentos, detergentes, jabones... Pero es que no tienen alergia a nada. La urticaria crónica es una enfermedad autoinmune. El organismo reacciona contra sí mismo y produce muy mala calidad de vida porque afecta al paciente, además de la ´locura´ de no saber qué es".

Los síntomas de la urticaria crónica son evidentes. "Aparecen ronchas, pica, se inflama la zona... Si se prolonga por más de seis semanas seguidas se diagnostica la urticaria crónica espontánea", añade.

El dermatólogo del Clínico Javier Cañueto aporta más detalles para identificar esta enfermedad: "Aparece en cualquier parte del cuerpo y lo que la caracteriza es que las lesiones son placas rojas fugaces, que cambian de un sitio a otro.