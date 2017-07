La sanidad salmantina ha perdido casi 300 trabajadores en cinco años

El Complejo Asistencial de Salamanca ha perdido más de 270 puestos de trabajo durante los últimos cinco años.

El informe de Recursos Sanitarios Públicos 2016 publicado por Sacyl confirma un recorte de recursos generalizado en toda Castilla y León, aunque con especial incidencia en la provincia de Salamanca.



Los datos facilitados por la Consejería de Sanidad indican que desde 2011 hasta 2016 se eliminaron 271 puestos en el Hospital de Salamanca. La pérdida más significativa se registra entre los licenciados especialistas en ciencias de la salud —médicos— que el pasado año era de 616: 71 menos que hace un lustro. El informe no detalla los puestos eliminados, pero se presume que son jubilaciones no cubiertas y contratos temporales no renovados.



La estadística desvela una constante disminución de puestos de trabajo desde que Sacyl hace públicos este tipo de datos: en 2009 se registraban 4.002 efectivos trabajando en el Hospital de Salamanca, y en el último informe de 2016 la cifra se ha reducido a 3.611.





