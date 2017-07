San Juan prueba un sistema para que un enfermero atienda a los pacientes sin cita

El centro de salud de San Juan viene probando desde hace aproximadamente un mes un sistema de trabajo desplegado por Sacyl que permite que los pacientes que acuden al centro de salud sin cita sean atendidos por un enfermero sin necesidad de ser vistos por el médico.

Este modelo —Gestión Enfermera de la Demanda— se está probando en 15 centros de salud de Castilla y León y se aplica para las urgencias que no tengan cita previa. El enfermero realizará una evaluación inicial, decidirá sobre la asistencia y si considera que no es necesario derivarle al médico puede dar por finalizada la consulta.

El colectivo médico ya ha dejado claro que se opone a este sistema. Tanto el Colegio de Médicos de Salamanca como el sindicato CESM recalcan que "el diagnóstico y el tratamiento están reservados en exclusiva, por ley, para el médico".

Tomás Toranzo, presidente de CESM, recuerda que "un enfermero no puede tomar determinadas decisiones como el tratamiento, diagnóstico ni destino del paciente. Y menos aún, que esas competencias las otorgue la Junta de Castilla y León, que no es competente para regular competencias profesionales. Hay que tener cuidado porque hay patologías que parecen leves y esconden problemas graves. Los enfermeros que ejerzan esto puedan incurrir en intrusismo laboral y con riesgo de responsabilidades penales que no están cubiertas por el seguro de responsabilidad civil".

El presidente del Colegio de Médicos, Manuel Gómez Benito, añade: "Desde el Colegio de Médicos se declina cualquier responsabilidad del profesional médico ante los errores derivados de este tipo de asistencia a cargo de profesionales no médicos".

El director de Enfermería de Atención Primaria en Salamanca, Ignacio Nogales, puntualiza que "no se trata de que el enfermero haga de médico, ni mucho menos. Se trata de encauzar al paciente para que reciba lo que necesita". Nogales argumenta que este programa "se enfocó en una época en la que existía mucha lista de espera en Atención Primaria. Había una experiencia previa en Valladolid y funcionó muy bien. Lo que el enfermero hace es determinar cuál es la necesidad del paciente. Si la puede resolver, lo hace. Si no puede solucionarlo, se encargará de cuadrar sobre la marcha para que el médico pueda verle. Al final se trata de que el caso no quede en el aire por el hecho de no tener cita".

Para los médicos, el simple hecho de que el enfermero tenga la capacidad de decidir qué casos merecen ser vistos por un médico y cuáles no ya es sobrepasar funciones. Ambos coinciden en la explicación. Toranzo cree que "tratan de suplir la carencia de profesionales mermando la seguridad de los pacientes". El Colegio de Médicos añade: "La presión asistencial no es razón para alterar las competencias asignadas por la ley. Hay soluciones más efectivas como la contratación de nuevos profesionales médicos o la fidelización de los MIR de familia".