Doble moción de las guarderías tras el fallido pacto de C's y Ganemos para desgastar al PP

A principios de junio el portavoz de Ciudadanos, Alejandro González Bueno, y los concejales de Ganemos tenían un acuerdo para ir de la mano a la hora de adoptar medidas con las que intentar desgastar la imagen del PP y del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechando la polémica, ya agotada, de la concesión de las guarderías municipales.



Hoy, tras ese pacto fallido, ya no se entienden y, aunque ambos quieren seguir estirando su intento de vincular al primer edil con la "Operación Lezo", se han quedado solos cada uno en un frente de batalla distinto. Consecuencia de ello es que en un mes no han logrado ponerse de acuerdo para llevar una moción conjunta a la sesión plenaria que se celebra este viernes, ni tampoco han conseguido convencer al PSOE para que firme las iniciativas que cada uno de ellos va a proponer.



Ante este escenario, Bueno acudió este martes a la Junta de Portavoces con una moción en solitario en la que plantea la creación de una comisión especial de investigación sobre el proceso de licitación de las escuelas infantiles. Para el líder municipal de C´s no es suficiente que el alcalde ya negase en un pleno monográfico haber prometido el contrato de las guarderías a ningún particular o empresa, y que negase cualquier relación con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su hermano.





