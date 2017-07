Discovery Channel pone el foco en una niña salmantina que dejaba de respirar cada vez que se dormía

El canal Discovery Channel estuvo durante años rastreando la red para encontrar historias reales de enfermedades increíbles para lanzar una serie de documentales para la televisión. Tecleando en Google la palabra ´Salamanca´ se topó con el sobrecogedor caso de Paula: una niña que cuando cae dormida deja de respirar. De película. Película dramática, pero sin duda llamativo.

Su enfermedad se llama Síndrome de Ondina y se la diagnosticó hace tres años en el Hospital de Salamanca. Cuando Paula nació en Zamora lo hizo con un extraño color azulado que intrigó a todos. Los médicos decidieron que lo mejor sería llevarla urgentemente a Salamanca y dejarla en manos de los especialistas de Pediatría. "Al principio pensaban que podría ser apnea, pero la verdad es que nadie sabía que le pasaba. En la UCI Pediátrica de Salamanca la trató el doctor Pedro Gómez de Quero, que se acordó de un caso similar que había visto en Madrid y fue el primero en decir que podría ser el síndrome de Ondina", explica la madre de Paula, Silvana Teixeira. La confirmación del diagnóstico todavía tardó varias semanas, puesto que las pruebas se tenían que realizar en Madrid. "Lo que sucede es que cuando se duerme ella no se da cuenta de que está dejando de respirar. La parte central de su cerebro no envía impulsos al diafragma y no respira", añade su madre.

La niña se sometió a una traqueotomía a la que se conecta cada vez que va a dormir y que tendrá que utilizar durante el resto de su vida: "El síndrome de Ondina no tiene cura de momento. Es complicado que se encuentre cura porque es algo genético, lo lleva en su genética y es una enfermedad rara".

Han pasado tres años –casi cuatro- y Discovery Channel ha grabado un documental sobre el caso de Paula. El programa se llamará ´Mi cuerpo, mi desafío´ y se emitirá entre octubre y noviembre. Durante varios días se desplazaron a España para recrear aquella historia que llenó páginas de periódicos y grabar cómo es ahora la vida de Paula: en el colegio, sus revisiones en el Hospital de Salamanca, etc.