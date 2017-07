Los exámenes de Inglés, Lengua e Historia han sido los más reclamados de la nueva EBAU

"Hasta ahora hemos recibido cerca de 800 revisiones de exámenes, el 5% del total, que entra dentro de los márgenes de otros años", destaca Emilio Calle, coordinador de las pruebas en la Universidad de Salamanca. Aunque el plazo de presentación de las revisiones acabó el pasado 28 de junio, lo cierto es que desde la institución salmantina se espera que lleguen reclamaciones durante al menos otros ocho días, solicitudes presentadas desde otros puntos de la geografía española dentro del periodo establecido, pero que llegan a las oficinas más tarde.



Por este motivo la cifra no está cerrada, aunque según Calle, no parece que se vaya a incrementar el número de revisiones por encima de la media de otros años, a pesar de que este año han cambiado algunos criterios al sustituir la antigua selectividad por la EBAU.



Por ahora las reclamaciones más demandadas son las de las materias troncales como Lengua, Historia e Inglés. "Se trata de algo completamente lógico, no porque haya habido algún problema con estas pruebas, sino porque un mayor número de alumnos se somete a estos exámenes", aclara Emilio Calle. En este sentido, el coordinador de las pruebas añade que existen dos motivos fundamentales por los que se han pedido las revisiones este curso.



