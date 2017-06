El Hospital explica que el mamógrafo inutilizado es un aparato obsoleto y dado de baja

El Hospital de Salamanca responde a la crítica de UGT por la existencia de un mamógrafo inutilizado en la sala 14 de mamografías, y asegura que se trata de un aparato obsoleto, que ha sido dado de baja: "El Complejo Asistencial ha llevado a cabo los trámites administrativos necesarios para dar de baja un mamógrafo analógico ubicado en la sala 14 del Hospital Clínico por obsolescencia completa, dado que las prestaciones, imagen y resolución que ofrecían sus pruebas no cumplían con las necesidades y los estándares de calidad que este Complejo Asistencial defiende para sus pacientes y profesionales", y añade que "en el Hospital Clínico funciona a pleno rendimiento un mamógrafo digital, que se suma a la dotación del resto de mamógrafos operativos tanto en el Complejo Asistencial como en el Área de Salud de Salamanca".

Durante el último Consejo de Salud de Área se pidió explicaciones a la gerente del Hospital, Cristina Granados, de por qué hay un mamógrafo sin ser utilizado pese a las largas listas de espera para pruebas diagnósticas. "No sabemos si desconoce que tiene un equipo abandonado, o se lo ocultan, o no se quiere dar por enterada. Queremos que aclaren si el aparato está obsoleto, averiado o si no hace falta, pero que expliquen por qué un espacio del hospital como es una sala de radiología está abandonado con un equipo de exploración mamográfica".

Salamanca está a la espera de recibir varios equipos de mamografía en el transcurso del actual año gracias a la donación de la Fundación Amancio Ortega. Uno de esos nuevos equipos irá destinado al centro de salud de San Juan.