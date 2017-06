Los alumnos más brillantes de Bachillerato ya piensan en su futuro... lejos de Salamanca

Pleno. Los alumnos del instituto Vaguada de la Palma "han arrasado" este año en los premios extraordinarios de Bachillerato de Salamanca al llevarse las tres distinciones que había en juego. Más de un centenar de estudiantes con expedientes académicos brillantes -nota media por encima de 8,75- acudieron a las pruebas y por primera vez desde que se instauraron estos premios, los alumnos ganadores pertenecen al mismo centro. Se trata de Mateo Rodríguez, Mariana González y Jaime Gómez. Eso sí, salvo cambio de última hora, los tres volarán de Salamanca para estudiar la carrera.

El caso de Mateo se puede calificar como un curso de "campanillas". Primero en las olimpiadas de Matemáticas en Salamanca, segundo en Castilla y León y tercero en el Nacional, suma ahora una nueva distinción. Y eso que la preparación para la prueba no fue exhaustiva. "Había poco tiempo tras los exámenes de Bachillerato y la EBAU, así que realmente lo que querían comprobar era lo que habíamos aprendido, no lo estudiado", señala. Sobre su futuro, y pese a que la nota le da para estudiar casi cualquier carrera -13,92-, lo tiene claro. "Voy a hacer Matemáticas, aunque luego no sé a qué me dedicaré, aunque me atrae la investigación", apunta este joven salmantino que ya cuenta con una plaza para comenzar el grado en el Imperial College de Londres. "A mitad de curso solicité estudiar allí y me la concedieron si cumplía un nivel de inglés y una notas que he conseguido", comenta.

Mariana González quiere quedarse más cerca de casa que Mateo, con el que comparte clase desde que ambos iban al colegio Santa Catalina. En su caso, el futuro pasa en principio por Madrid, donde quiere estudiar Medicina. "Es mi vocación y también la de mi familia", asegura entre risas. Al igual que sus otros dos compañeros, ella cursó la modalidad del Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias que se imparte en el instituto Vaguada de la Palma. Su proyecto de investigación lo realizó junto al servicio de hematología del Hospital, una experiencia que le ha encantado, aunque por ahora no quiere pensar en dedicarse "a una especialidad en concreto". Respecto a las pruebas para obtener el premio extraordinario, Mariana destaca que lo más complicado fue la disertación sobre un tema. "Nunca habíamos hecho un ejercicio de ese tipo, pero el centro nos ayudó a prepararlo", explica.

A Jaime Gómez también le pareció la parte más complicada, en especial porque el tema era el arte "y ese no es mi campo". No obstante, superó con creces la prueba y obtuvo el premio extraordinario como sus dos compañeros de instituto, un hecho que califica como "sorprendente" y un acicate más en su caso para profundizar en las Física y Matemáticas, dos materias que le apasionan. De hecho, su objetivo ahora es estudiar un grado de esta última en Madrid.

La sorpresa de estos premios no solo reside en que los tres pertenezcan a un mismo centro, sino que han cursado la misma modalidad de Bachillerato, el de Investigación, en el que únicamente eran 8 alumnos. "Nos lo hemos pasado bien. Son más horas de estudio, pero también de aprendizaje y que compensan con creces", afirma Mateo. "Ha sido una experiencia muy satisfactoria al poder compartir y hacer prácticas en la Universidad", apunta Mariana.