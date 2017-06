'Still Star-Crossed' no tendrá segunda temporada

La producción norteamericana 'Still Star-Crossed' que tomó Salamanca y Alba de Tormes como escenarios de la Verona del siglo XVI para narrar la historia de las familias Montesco y Capuleco tras la muerte de Romeo y Julieta no tendrá segunda temporada.



Según ha confirmado en su cuenta de Twitter el actor Torrance Coombs, que interpreta al príncipe Paris, la serie que actualmente se emite en la cadena ABC de Estados Unidos no tendrá más capítulos que los ya rodados.





Yes, it's true that #StillStarCrossed won't be going for a second season. However, the remainder of season 1 will be broadcast.