La Junta no descarta subidas de la tarifa de la ITV antes de que finalice el año

Los salmantinos aún tendrán que esperar para ver de qué manera repercute en las tarifas de la ITV el fallo del Tribunal Supremo que declaraba ilegal la congelación de tarifas de 2012.

Seis meses después de la sentencia, el viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, avanzó en Salamanca que la Junta no descarta la subida de las tarifas aunque se mostró cauto ya que aún están trabajando en el procedimiento definitivo. "Se está trabajando sobre el diseño de una ecuación de actualización de tarifas, no sometido a IPC por la Ley de Desindexación, que llevará a unas subidas, o no", reflexionó el dirigente autonómico que espera que la resolución definitiva pueda estar concluida este año. En esta línea, recordó que para el cumplimiento de la sentencia "no está habiendo negociación" con las empresas y se está centrando en el diseño del procedimiento para que pueda estar listo cuanto antes.

Martín recordó que la Junta está llevando a cabo este proceso "obligado por sentencia" y aseguró que lo normal es pagar una tarifa "que sea justa y no un 20% por encima de la media española". En este sentido, mostró su deseo de colaboración con las compañías que operan en este servicio para que la actualización se lleve "de la forma más amable posible". "Sin afectar a los ciudadanos que son los principales implicados en este proceso", insistió.