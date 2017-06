Tráfico reducirá la velocidad a 20km/h en vías de la provincia para proteger a los ciclistas

Aumentar la seguridad vial de los ciclistas que circulan por las carreteras españolas. Es el objetivo que se ha marcado la Dirección General de Tráfico, cuyo máximo responsable, Gregorio Serrano, anunció que en cada provincia se van crear entre tres y cuatro rutas seguras para ciclistas, donde los fines de semana por la mañana se reducirá la velocidad de la vía en 20 kilométros/hora y donde se intensificarán los controles de alcoholemia y droga los domingos por la mañana por parte de los policías locales y guardias civiles en esas vías y localidades aledañas. Una medida que valoran positivamente los colectivos ciclistas de Salamanca.

Una vez que se determinen estas rutas seguras, no sólo se aumentará la vigilancia en carretera sino también desde el aire. Los helicópteros de la DGT controlarán la velocidad y además captarán fotografías de los vehículos que no respeten la distancia de seguridad con los ciclistas, que se enviarán a los infractores junto a cartas en las que se informará del peligro que supone no respetar el metro y medio de distancia. A ello se sumará la campaña que lanza este viernes la DGT en la que incluirá por primera vez anuncios centrados en respetar la distancia de seguridad en el momento de adelantar a los ciclistas.

Por último, Tráfico pedirá a las administraciones titulares de las vías seguras que acometan labores de limpieza y conservación.