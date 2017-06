Renfe cambiará el horario del tren a Valladolid por los continuos retrasos

El trayecto entre Salamanca y Valladolid en el tren Regional Exprés de la tarde se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para los viajeros. En las últimas semanas los retrasos están siendo diarios y no bajan de los quince minutos. Se trata en concreto del tren que debería salir de la estación salmantina a las 20:40 horas para llegar a la capital pucelana a las 22:09 horas.



Y decimos debería, porque últimamente nunca lo hace de manera puntual. La razón es que debe esperar a que llegue a Vialia el Regional Exprés que realiza el trayecto opuesto. Este tren tiene prevista su entrada a las 20:32 horas, pero en las últimas semanas no lo hace antes de las 20:40 horas. El motivo son las limitaciones de velocidad que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha establecido en el tramo ferroviario entre Medina del Campo y Salamanca debido a unas obras de mantenimiento que se están ejecutando.



Así lo ha reconocido Renfe, que pide disculpas a los viajeros y asegura que las demoras de los trenes se sitúan entre "los diez y los quince minutos". El problema es que el tren que parte de Salamanca a las 20:40 horas tiene un doble lastre. Por un lado, el que supone la espera del convoy que hace la ruta opuesta y, por otro, el retraso que acumula en el tramo donde debe moderar la velocidad. Por este motivo, Renfe se está planteando modificar los horarios para minimizar las demoras.



Según informa la compañía pública de ferrocarriles, la solución es que el tren que parte a las 19:12 de Valladolid y llega a las 20:32 a Salamanca adelante su salida. De esta forma, el Regional Exprés de las 20:40 horas no tendría que esperar parado en la estación de Vialia y podría partir de forma puntual. "Estamos estudiando cómo ajustar los horarios y la baza con la que jugamos es adelantar la salida del tren que parte de Valladolid", aseguran fuentes de la compañía.



Esta situación solo se produce por la tarde, ya que el otro Regional Exprés que cubre el trayecto Salamanca-Valladolid por la mañana no sufre esta solapamiento de horarios.



Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más