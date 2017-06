Malestar entre médicos profesores porque Sacyl bloquea el acceso al correo de la Universidad

Los cerca de 400 profesionales sanitarios que comparten vínculos entre la Universidad de Salamanca y el Hospital se han visto afectados por el bloqueo que la Consejería de Sanidad ha realizado sobre todas las cuentas de correo electrónico que no sea la de Sacyl.



Entre profesores asociados, contratados y titulares hay cientos de personas que alternan su trabajo en ambas entidades y que utilizan las dos cuentas de correo. A raíz del último ataque informático mundial, Sacyl decidió extremar las precauciones en todos los hospitales de la Región para no verse afectados. Cortó sistemas informáticos, apagó de manera provisional algunos servidores vulnerables y ´capó´ el acceso a cuentas de correo externas.



Una vez que la amenaza parece superada, Sacyl ha mantenido esa ´medida de seguridad´ de no permitir acceder a otras cuentas de correo electrónico, lo que ha generado malestar entre los médicos-profesores. "Sabemos que no es una decisión de nuestro Hospital. Son órdenes centrales de Sacyl. Hemos realizado algunas consultas y nos dicen que desde el punto de vista técnico, no se justifica la seguridad con esta medida", afirma uno de los facultativos que imparte clases en la Universidad.



El decano de Medicina, Francisco Javier García Criado, considera que "se le genera un trastorno importante a los trabajadores, porque están recibiendo notificaciones de prácticas de alumnos y la única manera que tienen de abrirlas es si disponen de una cuenta de correo en el teléfono. El problema es que muchos de esos archivos adjuntos son extensos y desde el teléfono no se pueden examinar en condiciones".



