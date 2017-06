Los cirujanos salmantinos, partidarios de escuchar música durante las operaciones

En los quirófanos salmantinos el ´bip´ de las máquinas y el tintineo de los bisturís se disimula con la suave música que suena de fondo. Desde Bethooven hasta Metallica, desde Sinatra hasta Luis Fonsi. El volumen, eso sí, suave, suavecito...

La revista British Medical Journal publicó un estudio sobre la conveniencia de utilizar música en los quirófanos y la mayoría de las conclusiones son positivas. "Ayuda a concentrarte más en lo que estás haciendo y te destensa", afirman varios cirujanos salmantinos. Las pocas críticas apuntaban a que los médicos con menos experiencia podían perder los nervios y descentrarse, o que el sonido de la música podría solapar algunas señales de alarma.



El actual director médico del Hospital, Gonzalo Varela, es firme defensor de la música en los quirófanos: "Cuando el paciente accede al quirófano se pone algo relajante, y una vez que se duerme ya se pone algo que le guste al equipo. La música contribuye a la concentración porque así no te distraes hablando. Si hay momentos de tensión en la cirugía, entonces se quita la música". ¿Quién la elige? "Suele elegir el que opera, pero se admiten sugerencias". Entre los gustos de Varela destacan las baladas. "Tengo claro que ni metal ni rock duro, aunque he llegado a poner Metallica con alguna balada como Nothing else matters", desvela.



Cuando ejercía en Cirugia Torácica operaba codo con codo con Marcelo Fernando Jiménez. "Uf, Marcelo ponía una música rarísima", bromea. El hoy jefe del servicio se defiende de la ´acusación´: "Música rara no. Actual. Me gusta REM o U2. En general es música en inglés, son baladas y la norma es que no puede ser estridente. El paciente no la oye y llega un punto en el que nosotros, tampoco. Solo al final te relajas un poco y te das cuenta de la música".

La última cara que ven los pacientes antes de ser operados es la del anestesista. José Carlos Garzón, presidente de la Sociedad Regional de Anestesiología, es el causante de que cientos de personas hayan caído profundamente dormidos mientras oían de fondo a James Taylor, The Doobie Brothers, o Robbie Williams. "Si la cosa está tranquila sí pongo música, pero respeto siempre la decisión del cirujano. Cada uno tiene su playlist en su móvil y la conectan con un altavoz bluetooth".



A la cirujana Beatriz Montejo le gustan los últimos hits. "De 45 años para abajo se prefiere música actual, siempre que esté a un volumen muy bajo", y se decanta por "el pachangueo" con referencias a Bisbal o Luis Fonsi.