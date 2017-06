Los sacerdotes también se apuntan al uso del móvil en la procesión del Corpus

El polémico uso del móvil durante la Semana Santa está teniendo más recorrido. Varios sacerdotes que participaron en la procesión del Corpus Christi desde la Catedral Nueva utilizaron sus móviles para sacar instantáneas sin salirse del cortejo, ni desprenderse del alba. Hasta tres sacerdotes que se observan en las imágenes, no dudaron en utilizar sus dispositivos para captar algunas imágenes a la altura de la calle Libreros, a pesar de que antes del inicio de la procesión se repitió en sucesivas ocasiones que la procesión "no era un espectáculo".

Hay que recordar que la polémica reciente en Semana Santa por el uso del móvil llevó a la Hermandad de la Soledad a amenazar con la expulsión a varios cofrades que utilizaron el móvil al paso de la Virgen por la Plaza Mayor. El presidente de la cofradía, Miguel Hernández, se mostró implacable al calificarlo de "falta de respeto" e incluso el presidente de la Junta de Semana Santa, José Cornejo, pidió a los hermanos mayores que fueran "estrictos" para que no se repitieran estos comportamientos.