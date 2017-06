El Ayuntamiento repintará 44 pasos de peatones con una nueva base antideslizante

El Ayuntamiento de Salamanca está impulsando en la legislatura actual una serie de medidas tendentes a la reducción de los accidentes de circulación, especialmente los atropellos, incrementando los niveles de seguridad vial y protegiendo a los colectivos más vulnerables, especialmente a los menores y mayores y a las personas con movilidad reducida. Varias de estas actuaciones están relacionadas con la mejora de la visibilidad de los pasos peatonales, especialmente en vías de alto tránsito de personas y de tráfico rodado ubicadas en el casco urbano.

El departamento de Movilidad de la Policía Local se dispone a llevar a cabo esta semana el repintado de 44 pasos peatonales. La mayor parte de los mismos se caracteriza por tener su ubicación en calzadas adoquinadas, lo que requiere la aplicación de un nuevo tratamiento antideslizante más apropiado, consistente y duradero.

La nueva pintura acrílica, que contiene altos porcentajes de áridos y sílices para mejorar la adherencia y el agarre, sobre todo en condiciones de lluvia o humedad, ya ha sido probada con éxito en las calles Ramón y Cajal y Fonseca esta misma semana. A partir de esta noche y durante las tres o cuatro noches siguientes, la empresa concesionaria de la señalización viaria procederá al repintado de los 44 pasos previstos. Estos trabajos se ejecutarán siempre en horario nocturno, entre las diez de la noche y la seis de la mañana, con el fin de causar las menores molestias posibles tanto al tránsito peatonal como al tráfico de vehículos. Los 44 pasos se ubican en las siguientes vías urbanas:

RELACIÓN DE PASOS DE PEATONES EN ACRÍLICA



C/ FRAY LUÍS DE GRANADA Nº29 CON GTA.PL.DEL OESTE

C/ FRAY LUÍS DE GRANADA Nº26 CON GTA.PL.DEL OESTE

C/ WENCES MORENO CON GTA.PL.DEL OESTE

C/ MELCHOR CANO CON GTA.PL.DEL OESTE

C/ NIETO BONAL CON GTA.PL.DEL OESTE

C/ PALACIO VALDÉS CON GTA.PL.DEL OESTE

C/ GRANERO CON GTA.PL.DEL OESTE

PLAZA DE SAN JUAN BAUTISTA Nº18

C/ LOS PERDONES CON RONDA DEL CORPUS

PLAZA DE SAN JUAN BAUTISTA Nº16

C/ STA.TERESA CON PL.DE SAN JUAN BAUTISTA

PL.DE SAN JUAN BAUTISTA Nº10 CON STA.TERESA

C/ STA.TERESA CON CRESPO RASCÓN

C/ JUAN DE LA FUENTE CON PL.DEL CONCILIO DE TRENTO

C/ JUAN DE LA FUENTE Nº15 CON PLAZA DE COLÓN

PLAZA DE COLÓN CON JUAN DE LA FUENTE

PLAZA DE COLÓN CON SAN PABLO

C/ MARQUESA DE ALMARZA CON GRAN VIA

C/ CUESTA DE SAN BLAS CON VAGUADA DE LA PALMA

C/ ANCHA CON RAMÓN Y CAJAL

C/ RAMÓN Y CAJAL CON FONSECA

C/ OBISPO BARBADO VIEJO CON CÁLIZ

C/ CÁLIZ CON MARQUESA DE ALMARZA

C/ MARQUESA DE ALMARZA Nº34 ESQ.CON CÁLIZ

C/ ROSARIO CON GTA.CONCILIO DE TRENTO

C/ ROSARIO Nº8 CON PLAZA DE LOS BASILIOS

C/ ROSARIO Nº30

C/ ROSARIO CON CANALEJAS

C/ CONSUELO CON SAN JUSTO

C/ GARCÍA TEJADO ESQ.CON ESPEJO

C/ CUESTA DE OVIEDO CON PLAZA DE BALMES

C/ FONSECA CON RAMÓN Y CAJAL

C/ RAMÓN Y CAJAL CON Pº DE SAN VICENTE

C/ PEÑUELAS DE SAN BLAS CON CUESTA DE SAN BLAS

C/ CUESTA DE SAN BLAS ESQ.CON FONSECA

C/ ESCOTO CON ROSARIO

C/ SAN JUSTO ESQ.CON PLAZA DEL PESO

C/ CESAR REAL DE LA RIVA

C/ FERNANDE CARTÓN CON CORDEL DE MERINAS

AVDA.DE SAN AGUSTÍN Nº44 AVDA.SAN AGUSTÍN

C/ CUESTA DE SAN BLAS CON PEÑUELAS DE SAN BLAS

C/ PABLO MONTESINO CON AVDA.DE SAN AGUSTÍN

C/ DE LOS HORTELANOS CON CTRA.DE ALDEALENGUA

C/ FRENTE A C/ DE LOS HORTELANOS CON CTRA.D ALDEALENGUA