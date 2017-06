La familia salmantina con 7 pares de mellizos

¿Quién le iba a decir a Vicente Pérez, agricultor y ganadero de Robliza de Cojos, y a su mujer, Manuela Sanz, que iban a dejar un amplio legado familiar plagado de mellizos por influencia genética?

El curioso árbol genealógico de la familia Pérez Sanz comienza con Teotiste y Esperanza, dos de los 10 hijos de Vicente y Manuela, que nunca llegaron a conocer a sus respectivas mellizas ya que fallecieron al nacer o a los pocos días, según les contaron. "No he tenido esa sensación de que te falta algo pero sí me hubiera gustado tener melliza. Cuando me dicen que me parezco a alguien, siempre me pregunto si andará mi melliza por ahí", cuenta Teotiste. Su hermana Esperanza, con gran sentido del humor, dice que "a una le pusieron Teotiste y a la melliza María Matea, pero la segunda falleció porque no soportó ese nombre".

Nacho y Manolo, son los primeros nietos mellizos de Vicente y Manuela. Inseparables, han compartido clase y hasta mili. "Siempre hemos estado muy unidos y teníamos más o menos los mismos gustos", cuenta Manuel, que a su vez tiene dos hijas también mellizas: Naima y Naiara de 14 años, más fáciles de distinguir a la vista y con los mismos gustos.

"Mi hermano Manolo y yo éramos muy trastos y muy burros. Mis padres tenían el cielo ganado", agrega Nacho. Aunque físicamente no son idénticos, estos dos hermanos guardan mucho parecido, una situación que ha protagonizado divertidas anécdotas. "Cuando salía con la que ahora es mi mujer, le decían sus compañeras de trabajo que me habían visto con una chica rubia de la mano y besándome. Por suerte, era mi hermano", cuenta Nacho que tiene un hijo y no se arriesga a ampliar la familia por si acaso vienen dos. "Mi mujer también tiene ascendencia de gemelos, así que como para jugar con eso...", agrega.

Entre los bisnietos de Vicente y Manuela se cuentan ya cuatro parejas de mellizos. Después de Naima y Naiara, llegaron Hugo y Víctor (tienen 11 años), Valeria y Lucas (4 años) y Álvaro y Adrián (3 años). Los reencuentros de la familia Pérez Sanz son "emocionantes", según relata Teotiste.

"Mi mujer también tiene cuatro primas con mellizos, y teníamos los genes por los dos lados así que cuando estaba embarazada, en las primeras semanas, mis cuñadas ya nos vacilaban diciendo que iban a venir trillizos...", cuenta Víctor, el padre de Hugo y Víctor. Tanto él como su prima Paula, la mamá de Álvaro y Adrián, hablan de la dureza que es sacar adelante a sus mellizos en los 5 primeros meses de vida, pero ahora nos los cambiarían por nada. "Es muy bonito ver cómo crecen, maduran y tienen personalidades diferentes", señala Víctor. "Uno es un terremoto y otro muy tranquilo, pero se apoyan mucho. Son mis dos guardaespaldas cuando voy por la calle y me encanta", confiesa Paula.