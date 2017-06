Salamanca, a por el 1,5% Cultural para la Torre de los Anaya tras dos intentos fallidos

En 2015 el Estado no le concedió financiación y en 2016, pese al compromiso que había adoptado la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, no se llegaron a convocar las ayudas por la doble cita electoral y las dificultades para conformar un nuevo Gobierno nacional. Pese a esos dos intentos fallidos, el Ayuntamiento no se rinde y volverá a luchar por el 1,5% Cultural para la rehabilitación de la Torre de los Anaya y su transformación en un centro cultural multiusos en pleno casco histórico.

El pasado miércoles, los ministros de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y de Fomento, Ínigo de la Serna, firmaron un convenio que compromete 50,5 millones de euros en 2018 y 2019 para este programa de ayudas a la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico. Tras conocer que en las próximas semanas, previsiblemente antes de julio, se abrirá esta línea de subvenciones, fuentes municipales han confirmado a este periódico que el Consistorio volverá a concurrir, al menos, con el proyecto para rehabilitar la construcción tardomedieval de la calle San Pablo, una intervención cuyo presupuesto ronda los 1,3 millones de euros.

