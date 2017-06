Leyendas de Urgencias que en realidad sí sucedieron en el Hospital de Salamanca

En torno a los servicios de Urgencias circulan infinidad de leyendas urbanas, como la de dos famosos cantantes españoles que acudieron al Hospital porque se habían quedado ´enganchados´ o la de la ambulancia que transportaba a Ana Obregón porque le había explotado un implante de silicona en un avión.



En Salamanca también se rememoran batallitas que cuestan ser creídas, pero que son totalmente verídicas. Una muy repetida es la de un hombre de un pueblo de Andalucía que acudió al Clínico con una herida muy infectada. Tanto, que había hormigas entrando y saliendo de la zona. Tan repugnante como cierto.



Una enfermera trató a un paciente salmantino que acudió muy alarmado a Urgencias "porque decía que la calva le brillaba más que otros días y no sabía por qué era. No estaba bromeando, porque se le veía realmente angustiado".



También es asombrosa la historia de un falso parapléjico que tenía la costumbre de llamar al 112 en distintas provincias de España para decir que se había caído y así dormir de gratis en Urgencias en lugar de hacerlo en un hotel. "Se suponía que era parapléjico, pero cuando le decían que le iban a pinchar el tío se movía y daba saltos para esquivar la aguja", confirma otra trabajadora de Urgencias del Hospital de Salamanca.



Cuando a quien se atiende tiene vocación de faquir se acaban las bromas, puesto que ya se trata de alguien con un evidente problema de salud mental. "Es que hay gente que se come cuchillas de afeitar, raticidas, monedas, detergente...". Son casos que también se recuerdan entre compañeros, pero para mal.





