El TC avala los 166M€ regularizados por salmantinos en la amnistía fiscal de 2012

Los salmantinos que en su momento se aprovecharon de la amnistía fiscal que el Gobierno autorizó en 2012 respiran por fin tranquilos desde un punto de vista jurídico. Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el decreto ley que permitió esta polémica medida y que impulsó el Ejecutivo de Rajoy, pero avala las declaraciones de los 31.000 contribuyentes en España que se beneficiaron de ella. Aunque no hay cifra concreta de los salmantinos que recurrieron a la amnistía fiscal, sí se sabe cuánto dinero regularizaron, en total 166 millones de euros.



El Tribunal Constitucional dio a conocer el pasado jueves el dictamen por el que anula el decreto ley porque no era la herramienta adecuada para una medida de este calado. Una decisión que a su vez anula la amnistía, pero que no va a tener ningún efecto sobre los defraudadores que aprovecharon la ocasión que se les ofrecía para aflorar los bienes que tenían sin declarar, ya que por seguridad jurídica el Alto Tribunal avala las regularizaciones extraordinarias. En el caso de Salamanca, varios ciudadanos se acogieron para legalizar algo más de 166 millones de euros.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más