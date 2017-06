La escarlatina reaparece en Salamanca con un nuevo brote que afecta a varios menores

Los pediatras salmantinos están atendiendo durante esta semana un brote de escarlatina en niños con edades entre los 5 y los 12 años.

La escarlatina no es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo que no se están computando los casos registrados. Se trata de una enfermedad considera ´leve´ y que, pese a ser contagiosa, no se considera peligrosa para la población.

Considerada como una enfermedad antigua, parecía casi erradicada desde el pasado siglo, pero durante los últimos diez años han vuelto a surgir un importante número de casos que aparecen en brotes.

Los colegios son los principales focos de contagio, pero es una infección que se supera con el uso de antibióticos en poco más de una semana.

Los síntomas que presentaban los niños que acudieron al médico durante los últimos días eran los clásicos sarpullidos rojos en la piel, con una textura especialmente áspera y que surgen acompañados de un dolor de garganta en el joven.

La forma de contagiarse es mediante el contacto con personas, o por el contacto con objetos que previamente hayan sido contaminados por el enfermo.

Aunque se considera leve, sí que es necesario que sea tratada por un médico, puesto que en caso contrario podría llegar a generar daños en el corazón.