Duro enfrentamiento entre Castaño (C's) y Risco (Ganemos) en el pleno municipal

El concejal de Ganemos Gabriel Risco y el de Ciudadanos Fernando Castaño han protagonizado un duro enfrentamiento en el pleno municipal ordinario que se viene celebrando este viernes en el Ayuntamiento de Salamanca. El cruce de acusaciones ha llegado en el punto donde se planteaba la aprobación de un proyecto de alumbrado con un coste de 4.000 euros para un nuevo camino construido en el parque de Los Jesuitas.

En un primer momento, el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca, Carlos García Carbayo ha asegurado que "como Risco utiliza otro camino para ir al edificio de la Junta, le parece mal que el resto de ciudadanos tengan otro a su disposición". El edil de Ganemos se ha comenzado a alterar asegurando que "se cree el ladrón que todos son de su condición" y ha llegado a acusar a Carbayo de haberle puesto vigilancia para saber por dónde iba a trabajar a la Junta. En ese momento Fernando Castaño ha entrado en la disputa para corroborar que Risco sí transita por la zona y no entendía que que a Ganemos le pareciera elevado el coste de 4.000 euros por esa actuación de alumbrado. Después de consultar el reglamento para comprobar si el edil de Ganemos tenía derecho a réplica, Risco ha elevado su tono para acusar a Castaño de mentir, asegurar que su intervención era "inaceptable" y que jamás había usado su cargo en el Ayuntamiento en su propio beneficio. El concejal ha ido perdiendo los papeles hasta que Mañueco le ha retirado la palabra hasta en cuatro ocasiones y se ha visto obligado a llamarle al orden. "No se altere usted don Gabriel", ha dicho el alcalde. Finalmente Castaño no ha retirado la acusación que no era tal y ha dejado claro que Risco "es una persona limpia".

Por otra parte el pleno ha aprobado los convenios de colaboración con diferentes clubes deportivos de la ciudad, la revisión de precios del contrato de limpieza de centros escolares y otras dependencias municipales, la revisión de precios del contrato de ayuda a domicilio y la prórroga del contrato de mantenimiento de alumbrado público.

Además la moción del PP a favor del acuerdo de París contra el cambio climático se ha convertido en declaración institucional apoyada por todos los grupos.