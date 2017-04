Usar el móvil en la procesión, nueva controversia en la Semana Santa

El polémico uso del móvil en la Semana Santa de Córdoba por parte de una nazarena que se realizaba ´selfis, hablaba por teléfono e incluso se besaba vistiendo el hábito´ y que provocó su expulsión por la reiteración no ha sido un ´rara avis´ en el resto de la geografía española. El paso de la Virgen de la Soledad por la Plaza Mayor, uno de los momentos más emotivos de la procesión, hizo que varios cofrades no pudieran resistirse a la tentación de sacar el móvil para inmortalizar la imagen sin salirse del cortejo.

En la instantánea a la que ha tenido acceso este periódico se observa un cofrade de fila con el guante recogido y varios hermanos de carga que aprovechan también para hacer fotografías. La hermandad asegura que "no tolera" estas actitudes y que está "terminantemente prohibido" el uso del teléfono móvil durante la procesión. El hermano mayor, Miguel Hernández, asegura que los cofrades, de los que aún se desconoce su identidad, se "arriesgan a la expulsión" tanto en el caso de ser hermanos de fila como de paso. "Nosotros salimos con respeto y en nuestro sitio, no podemos permitirnos estas actitudes", señala el dirigente cofrade que destaca que durante la procesión tuvo que reprender a una menor cofrade que sacó el móvil en la procesión, pero que, tras la advertencia, no mantuvo su actitud reiterativa.

Además, en uno de los relevos de los costaleros de la Hermandad de Jesús Despojado, dos hermanos aprovecharon para hacerse un ´selfi´ antes de ocupar su puesto en las trabajaderas.