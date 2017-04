El Comedor de los Pobres repartirá más de 300 hornazos a medio millar de familias necesitadas

El Comedor de los Pobres impulsará que el Lunes de Aguas no sea una fiesta selecta. La organización de los Misioneros Amigos del Silencio repartirá más de 300 hornazos a cerca de medio millar de familias necesitadas salmantinas que, de no ser por esta iniciativa, no podrían consumir los productos habituales de la tradición salmantina.

La medida ha ido creciendo con el paso de los años en función del incremento de las necesidades. Si en el origen de la iniciativa tan solo eran medio centenar de familias las que optaban por esta vía, este año se quiere llegar a entre 500 y 600 familias necesitadas. "Queremos dar igualdad y dignidad para que todo el mundo tenga derecho a celebrar el Lunes de Aguas", explica Rocío Ledesma, coordinadora de la ONG.

En el reparto se primará sobre todo el reparto para las familias con niños ya que "son los que pueden percibir la situación económica como más dolorosa". La distribución se adjudicará a las familias con las que ya está trabajando la organización y que tienen previamente identificada con nombres y apellidos. Para la adquisición de los productos, la ONG ha llegado a un acuerdo con una empresa para la elaboración a precio de coste junto a donaciones de particulares que permiten que se haga posible esta acción solidaria.

Las aportaciones no se reducirán al hornazo. Para completar la merienda, también se distribuirá junto al producto clásico del Lunes de Aguas, embutidos, dulces y pasteles "para que las familias se puedan juntar con otros grupos sin ningún problema y disfrutar de la tarde del Lunes de Aguas porque para algunos hoy todavía es un lujo".