La cantante Vanesa Martín traerá a Salamanca el 23 de septiembre su gira 'Munay'

El próximo 23 de septiembre Vanesa Martín estará en Salamanca presentando su nueva gira "Munay" en el Multiusos Sánchez Paraíso. "Munay" es el quinto álbum de estudio de Vanesa Martín y llega en un momento crucial en su trayectoria artística, tras el importante giro que supuso hace dos años la publicación de "Crónica de un baile", que le valió el primer disco de platino de su carrera.

"Munay" es una palabra quechua que significa "amar" y se utiliza para definir "el amor del Creador por su creación, el amor a la naturaleza, el amor a uno mismo y al otro€" y éste ha sido el título que Vanesa Martín ha escogido para su esperado nuevo trabajo discográfico y también para darle nombre a su nueva gira.

En la búsqueda de nuevos sonidos y nuevas experiencias que sumar a su propio estilo, Vanesa grabó su nuevo disco en Los Ángeles, contando con la producción de Eric Rosse (Maroon 5, Sara Bareilles, Tori Amos€). Allí, rodeada de grandes músicos dio forma a las canciones de su esperado nuevo disco. Así nació "Munay".

Su gira arrancó el pasado mes de febrero y ya recorre las principales ciudades de nuestra geografía agotando casi todos los conciertos, donde interpreta sus nuevas canciones y sus ya consagrados éxitos.

En "Munay", el hilo conductor es el amor en toda la extensión de la palabra. No sólo en lo referente al de pareja, sino al de la vida, a uno mismo, a la familia, a los amigos, incluso a no estancarse en historias que no hacen bien a nuestro crecimiento", según ha explicado la artista malagueña. "Es muy de entraña, muy visceral, y a la vez tiene un halo de energía muy especial y diferente porque me he desnudado y espero que cada uno lo reciba como desee", ha dicho Vanesa Martín.

La artista malagueña ha colaborado desde 2006 con Pablo Alborán, India Martínez, Malú, Pastora Soler, Chenoa, David de María, El Arrebato, Manuel Lombo y Diana Navarro, entre otros cantantes.