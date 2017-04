Primera madre juzgada por calumniar en un grupo a una maestra en Vigo

"La profesora se dedica a zarandearlo de malas formas, a tirarle del brazo, se burla de él, le tira las fichas del puzle al suelo, le come el bocadillo. Con esto os quiero decir que controléis a vuestros hijos, que les preguntéis por esa individua, y si pasa con alguno más tenemos que hacer fuerza entre todos y plantarle cara". Este mensaje publicado en un grupo de WhatsApp de padres de un colegio de Vigo le puede costar a su autora 1.095 euros. Esta es la multa que pide la Fiscalía a una madre de un niño del colegio Carrasqueira, en Coruxo (Vigo), por un delito de calumnias.

Este caso, que tuvo lugar el pasado mes de enero y cuyo juicio se celebró el 4 de abril, ha sido el aldabonazo para que el problema de los grupos de padres WhatsApp saltara a la palestra. Aunque mensajes muy similares se repiten a diario en este tipo de charlas, en este caso las calumnias a la profesora llegaron a oídos de la dirección del centro vigués.

La madre fue citada en el colegio para aclarar lo sucedido y se comprometió a retractarse en el mismo grupo. Nada más lejos de la realidad. La progenitora mandó un segundo mensaje en el que pedía perdón por enviar un comentario equivocado, pero no por injuriar a la docente. La profesora lo consideró insuficiente y demandó a la madre.

Durante el juicio, la acusada aseguró que no tuvo "ánimo de ofender" y añadió: "Creí a mi hijo porque era lo que él me comentaba y no me parece grave decirlo".

Por su parte, la maestra relató el calvario que ha vivido desde que se produjo el suceso. "Rompieron en cinco minutos la magia creada en clase con los niños, les cortaron las alas". Añadió que desde entonces los pequeños la persiguen por los pasillos del colegio para ofrecerle un trozo de su bocadillo. "He pasado a ser el monstruo del chorizo", aseguró.

En el juicio también declaró un inspector de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia que calificó de "vejatorio" el mensaje y recordó que no había recibido quejas anteriores relativas a esta profesora.