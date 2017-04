Preocupación de los docentes por los ataques a través del WhatsApp

"Preocupan y mucho". Este es el sentir general de gran parte de los directores y profesores de centros públicos y concertados salmantinos ante la proliferación de los grupos de WhatsApp de padres. Foros que nacieron para compartir información práctica sobre horarios, material escolar, actividades extraescolares etc. y que se han convertido en corrillos para criticar los métodos de trabajo de algunos docentes e, incluso, para informar posteriormente a los niños de qué deberes tienen que hacer o cuándo hay un examen. El juicio a una madre en Vigo por calumniar a una profesora en uno de estos grupos ha encendido la mecha de un problema latente que inquieta a la comunidad educativa.

LA GACETA ha contactado con varios directores y profesores de centros salmantinos que confirman esta preocupación. "Todas las clases de nuestro colegio tienen grupo propio de WhatsApp y lo que vemos es que están anulando la responsabilidad del niño y en muchos casos están cuestionando la labor del profesor en algunos temas", asegura el director de un centro concertado de la capital charra, que añade que esta preocupación la comparte con otros compañeros de la enseñanza pública con los que ha tratado este asunto.

Un docente de otro colegio salmantino asegura que estos problemas ya se venían dando en las plataformas de comunicación online que ponen a disposición los centros para conversar con los padres. "A veces recibimos correos de los progenitores diciendo auténticas barbaridades. Hay gente sensata que no quiere entrar al trapo de estas cosas, pero otros se dedican a criticar a los profesores y, por ende, fomentar la irresponsabilidad de los niños", asegura.

Otros docentes le quitan hierro al asunto aunque reconocen que no es muy adecuado que en este tipo de grupos se hable de lo que sucede dentro de las aulas. "Es verdad que siempre nos quejamos de los grupos de WhatsApp. A mí me molesta que comenten cosas que yo he dicho en clase y que los niños saben, pero personalmente mi experiencia es buena", asegura una docente.

Desde los sindicatos de profesores se aconseja a los educadores que intenten formar parte de esos grupos para estar al tanto de todo lo que se dice y apelan a la sensatez de los padres para que corten de raíz cualquier comentario injurioso.