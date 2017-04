"Los niños se enteran de los deberes por sus padres"

Los que tengan una determinada edad lo verán inconcebible, pero la moda en la actualidad es que los niños salgan del aula desconociendo por completo cuáles son los deberes que tienen que realizar en casa. Saben que sus padres les informarán de las tareas que deben hacer gracias a los omnipresentes grupos de WhatsApp. "A un niño se le olvida la tarea o un libro concreto... ¡no hay problema, para eso está el grupo de WhatsApp! Se está haciendo un flaco favor a los chavales y haciéndoles perder el valor de la responsabilidad", asegura una profesora de Educación Primaria de un centro concertado salmantino. Además, recuerda el daño que se hace "a esos dos o tres niños que siempre se quedan fuera del grupo porque las propias familias no quieran formar parte del mismo. Incluso se oyen comentarios entre los niños de: 'este no se ha enterado porque no está en el grupo de los padres'".

El director de otro colegio salmantino alerta de que esta práctica "anula la responsabilidad del niño".

Esta situación absurda provoca algunos casos curiosos como el que relata una profesora de un colegio de la ciudad. "Un niño llega a su casa y le dice a la madre que tal día tienen un examen de inglés, pero no es cierto. La progenitora lo pone por el grupo y evidentemente las demás madres no saben nada. Lejos de ir a hablar con la profesora, todas les dicen a sus hijos que preparen el examen, y cuando llega el día la docente da su clase con normalidad. Las madres se enfadan aunque afortunadamente todo se aclaró y se resolvió, pero ejemplifica el peligro de estos foros".