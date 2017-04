El sindicato CESM defiende una reducción 'prudente'

El sindicato médico CESM analiza la reducción de una forma prudente. El presidente provincial, Jesús Arcaya, está de acuerdo con la mejora de las habitaciones compartidas: "Tener habitaciones de tres camas es algo que no debería ocurrir ya, así que esa política de reducción es bastante lógica", y añade: "También sucede que en algunas épocas como el verano se cierran camas por falta de personal. Hay que tener en cuenta que una cama abierta y no ocupada cuesta casi tanto como una cama sí ocupada. Lo que en realidad cuesta no son las comidas que se le sirven al paciente, sino el personal y la infraestructura que hay alrededor de una planta abierta. Si no se cierra la cama, no se ahorra dinero y nosotros lo entendemos".

La puntualización de CESM es en la que piden sensibilidad en la política de cierre de camas: "Salamanca es un hospital de referencia en Castilla y León y debe tener un especial cuidado con cerrar camas de una forma excesiva. Un hospital de referencia no puede permitirse que en un determinado momento no tenga camas suficientes, por eso estas cosas tienen que hacerse pensándolo mucho", opina. Arcaya alude indirectamente a algunos brotes víricos que en invierno dispararon súbitamente la demanda de camas (bronquiolitis y gripes) y en los que el complejo asistencial pudo tardar en reaccionar a la hora de reabrir plantas.