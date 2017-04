¿Sabes a qué velocidad saltan los radares en las carreteras de Salamanca?

La Guardia Civil ha querido recordar a través de su cuenta oficial de Twitter cuáles son las velocidades a las que saltan los radares en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico (DGT) también advierte en sus redes sociales de los límites que se deben seguir para que no te multen. ¿Pero cuáles son esos límites? ¿Son los mismos para todos los tramos donde hay un radar?

SI LA VELOCIDAD ES INFERIOR A 100 KM/H

Según indica la DGT, y en el caso de los radares móviles, si el vehículo no supera los 100 km/h, el radar no se activará hasta que dicha velocidad no exceda los 7km/ h el límite. Es decir, si se circula a 50 km/h, la multa se aplicará a los 58 km/h, si se hace a 60 km/h, el radar saltará a los 68 km/h. Lo mismo ocurre en las carreteras donde el margen se encuentra en 70, 80, 90 y 100, en las que se aplicará el mismo procedimiento.

El motivo de no aplicar la misma medida que para el caso anterior se debe a que las velocidades bajas (por debajo de 100) son muy difíciles de percibir por los radares móviles mientras se circula.

Asimismo, la razón por la cual se ha establecido el 7, tanto en porcentaje como en cantidad, es porque los errores máximos que se permiten en los radares se encuentran entre el 3%, los más nuevos, y el 7% los más antiguos, siendo éste último, según Tráfico, "más beneficioso para el conductor".

¿QUÉ OCURRE CON LOS RADARES FIJOS?

La legislación vigente establece que en el caso de los radares fijos, de ondas y de tipo láser, el límite se encuentra en 5 km/h en velocidades inferiores a 100 k/h y en un 5% en mediciones superiores a esa velocidad.

En el caso de los radares de helicóptero Pegasus, y tal y como indica la asesoría Pyramid Consulting, el margen de error aplicado por la DGT es del 10%.

La Dirección General de Tráfico estableció estos límites en 2015 dentro del marco de la denominada 'Operativa 7'. Hasta el año pasado cada provincia y comunidad española tenía sus propios criterios de tolerancia para sus radares, tanto fijos como móviles. Con la 'Operativa 7', anunció la DGT, se pretendían unificar criterios y evitar la posibilidad de "discriminación geográfica para el ciudadano".