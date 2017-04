¿Sabes a qué bonificaciones de impuestos puedes acogerte en Salamanca?

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una campaña informativa sobre las bonificaciones de las ordenanzas fiscales, aplicables a los tributos y precios municipales, a las que se pueden acoger los contribuyentes salmantinos.

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa el portavoz municipal y concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien ha subrayado que la campaña, acordada por los cuatro grupos políticos municipales, persigue facilitar a los vecinos a que conozcan todas las bonificaciones existentes, y así poder beneficiarse de las mismas.

Con el fin de que esta campaña llegue al mayor número de contribuyentes, el Ayuntamiento de Salamanca editará 100.000 folletos con información detallada de los citados beneficios, tanto para las personas físicas como jurídicas. El portavoz municipal ha esgrimido que no solo se trata de que el Ayuntamiento ofrezca estas deducciones, sino también de que lleguen a todos los salmantinos para que puedan aprovecharlas si cumplen los requisitos. "Queremos que los contribuyentes no paguen más, cuando tienen la opción de no hacerlo, simplemente por desconocimiento o falta de información sobre los tributos y precios municipales", ha explicado.

Fernando Rodríguez ha explicado que en la documentación que se enviará a los contribuyentes salmantinos se informa de las bonificaciones del IBI, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Licencia de Apertura, Licencia Urbanística, Tasa por Estacionamiento de Vehículos en Vía pública, Tasa por celebración de Matrimonios Civiles, así como las bonificaciones que se ofrecen en el Transporte Urbano, entre otras.

En este sentido, ha explicado que entre las deducciones más destacadas a las que se pueden acoger los contribuyentes se encuentra la bonificación de hasta un 90% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el transporte urbano; un 100% en las Escuelas Infantiles y en los servicios de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio y Teleasistencia, dependiendo de los ingresos de la unidad familiar; un 50% en la recogida de basura, en la utilización de algunos servicios deportivos, en las piscinas municipales y en la Escuela Municipal de Música y Danza o un 25% en el suministro de agua potable y alcantarillado.

Fernando Rodríguez ha detallado que el pasado año cerca de 6.500 contribuyentes se acogieron a las bonificaciones fiscales aplicables a los tributos y precios municipales lo que supuso un ahorro de cerca de 7 millones de euros.

Finalmente, el concejal de Hacienda ha comentado que el folleto informativo recoge dónde y cómo solicitar las bonificaciones. En este sentido, ha apuntado que los contribuyentes pueden dirigirse a las empresas concesionarias, en el caso de las tarifas del agua, alcantarillado, transporte público y el uso de servicios deportivos; a las Escuelas Municipales o Escuelas Infantiles y, para el resto de bonificaciones y reducciones, al Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER), en la calle Espoz y Mina 16, y al Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro", en la Plaza de la Concordia, de 8,30 a 14,00 horas y previa cita solicitada a través del teléfono gratuito 900 701 000.