"Resistiré": el vídeo de la Asociación de Parkinson de Salamanca

Una logopeda y una estudiante de la Universidad de Salamanca han querido motivar a algunos de los miembros de la Asociación de Parkinson de Salamanca en el Día Mundial de la enfermedad y nada mejor que realizar un vídeo. En él superan barreras y muestran su trabajo con la canción 'Resistiré', del Dúo Dinámico. "Nos propusimos hacer bailar y cantar a un colectivo para los que la palabra movimiento supone un reto increíble y esto es lo que hemos conseguido por el Día Mundial del Parkinson", explican María García, estudiante de Historia y Ciencias de la Música y Sandra Corvo, de Logopedia.

En el vídeo explican que no se trata "sólo de una canción. Tampoco es sólo un baile. Y no, no es sólo un día. Esto es un grito a la vida, es superación, son ilusión y ganas. Es fuerza, procedente de decenas de manos y que se apoyan y se empujan cada día. Son las cicatrices de múltiples caídas con su consecuente proceso de aprendizaje. Es la voz de los valientes".