Rechazada en el Congreso una devolución "inmediata" a Cataluña de los 'papeles de Salamanca'

La Comisión de Cultura del Congreso ha rechazado, con los votos en contra de PP y C's, una proposición no de ley de ERC por la que se insta al Gobierno a proceder a la devolución inmediata a la Generalitat de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, conocidos como 'papeles de Salamanca'.

Durante la defensa de la propuesta, el diputado republicano Francesc Eritja, ha acusado al Gobierno de "deslealtad institucional" alegando que son seis años los que lleva "congelada" la cesión de estos documentos, pese a los trabajos realizados por la Comisión Mixta de Cultura entre el Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña.

"Es evidente que el Gobierno pretende blindar, mediante una actuación arbitraria y contraria a la ley, la requisa y mantener el oprobio de las víctimas", ha declarado el diputado, quien ha acusado al Ejecutivo de hacer "uso político" del retorno de esta documentación.

En cambio, el portavoz de los 'populares' en la comisión, el salmantino José Antonio Bermúdez de Castro, ha acusado a Eritja de utilizar una "argumentación sesgada" e, incluso errónea en la defensa de su propuesta, y ha señalado que, desde ERC sólo se señala a un culpable, cuando la Generalitat ha aplazado la devolución de documentos "en dos ocasiones" porque no se habían terminado los trabajos de digitalización obligatorios para ello.

Bermúdez de Castro ha espetado a los independentistas catalanes que "antes de reclamar a los demás, podrían comenzar por cumplir la ley, las sentencias judiciales y dar ejemplo devolviendo los que están en su poder y no les corresponden".

CULTURA RECLAMA RETORNOS

Además, ha recordado que, por ley, se determina que se entregarán los archivos a los destinatarios o sus sucesores pero, en el caso de que no se pueda, porque sean entidades que no existen o sin descendencia "no se los puede quedar la Generalitat", sino que la normativa dice que deberán retornar a un archivo nacional.

"De ese proceso de retorno no tenemos noticia a pesar de las reclamaciones que está haciendo el Ministerio de Cultura", ha apuntado Bermúdez de Castro.

También el PSOE, que se ha abstenido, ha mostrado sus discrepancias con la petición del partido republicano y ha pedido al representante de ERC que respete los "criterios técnicos" que deciden cuáles son los documentos que deben retornar.

Desde Cs, han defendido, además, que la Unesco ha recomendado que los archivos históricos de cualquier país queden unidos para que se mantenga la memoria y la dignidad de cualquier posible víctima.

Finalmente, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, aunque ha apoyado la propuesta, se ha mostrado "sorprendido" porque ERC haya vuelto a poner sobre la mesa esta iniciativa, que a su juicio busca "generar disputas identitarias".