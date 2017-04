El Precoro y el Coro de Niños Ciudad de Salamanca ofrecerán este lunes el Concierto de Primavera

El Coro Ciudad de Salamanca ofrece este lunes su Concierto de Primavera en el Teatro Liceo. Los intérpretes de este concierto, programado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, son el Precoro y el Coro de Niños. Las entradas tienen un precio de 3 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.

El concierto comenzará con la actuación del coro de los más pequeños, que interpretará canciones infantiles como 'El árbol Mago', 'El guerrero Zulú', 'Castle on a cloud', 'Sarasponda' o 'I like the flowers', según apuntan fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

A continuación el Coro de Niños interpretarán canciones como 'Pie Jesu', 'Ave María', 'Hijo de la luna', 'Dodi Li' o 'Bonse Aba', entre otras. Ambos coros estarán dirigidos por Naila Zakour y contarán con el acompañamiento de los pianistas Rubén González y Alejandro Céspedes.