La Audiencia Provincial anula un acuerdo privado entre un cliente y su entidad por la cláusula suelo

M.D.La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado una sentencia novedosa ya que anula el acuerdo privado entre un cliente y su entidad financiera por la cláusula suelo. El órgano judicial considera que tanto la inclusión de esta cláusula como la negociación de los términos que se produjo después, en los que el afectado era ya consciente de su existencia, no se llevó a cabo de manera clara y transparente tal y como exige la normativa. Por este motivo condena al banco a reintegrar al cliente, de forma retroactiva, el total de las cantidades que hubiera podido cobrar en exceso durante la aplicación de esa cláusula suelo.

El posible impacto del dictamen judicial es importante, según señala Aitor Martín, abogado del cliente, ya que según él, propaga "la ineficacia de la cláusula suelo a los acuerdos privados posteriores firmados con la entidad, en definitiva no se puede moderar los efectos de la nulidad de una cláusula suelo". Además, señala que el Real Decreto 1/2017 aprobado recientemente por el Gobierno "no contempla en la casuística estos supuestos en los que el cliente haya firmado, especialmente en los años 2014 y 2015, este tipo de acuerdos privados".

La hipoteca firmada por el cliente y la entidad se remonta a 2004. Según recoge la sentencia, el banco en su oferta vinculante hace mención a la existencia de un porcentaje en nominal anual aplicable "mínimo" -cláusula suelo- pero que no especifica en ningún momento. Es en la escritura pública del préstamo en la que se aclara, un 2,7%, aunque el tribunal destaca que en el documento la cifra consta en letras y no cifras, lo que no permite una visión clara y comprensiva de la situación al cliente.

El afectado se enteró en 2015 por noticias de los medios de comunicación de los problemas que existían con las cláusulas suelo, por lo que contactó con el empleado de su confianza de la entidad financiera, que le comunicó que no era posible eliminarla. En cambio, le ofreció la posibilidad de rebajarla al 2,25% durante cinco años a cambio de que suscribiera un plan de pensiones y un seguro.

El tribunal reconoce que, aunque en esta negociación el afectado tenía ya algún conocimiento del debate social y jurídico de las cláusulas, la entidad "también sabía sobradamente que dichas cláusulas eran nulas y no podían producir efecto alguno, y eso lo sabía sin ningún género de dudas al menos desde el 9 de mayo de 2013".