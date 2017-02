Las monjas de Las Dueñas "repudian" la 'herejía' de su compañera Sor Lucía

a.b."Yo creo que María estaba enamorada de José y que eran una pareja normal, y lo normal es tener sexo". La controvertida religiosa Sor Lucía Caram ha sumado una polémica más a su largo listado de declaraciones, aunque en este caso ha tocado la esencia misma de la Iglesia al opinar sobre los pilares de la fe católica. La comunidad dominica de Las Dueñas, perteneciente a la misma orden de la polémica pregonera de Alba, calificó como "herejía" las declaraciones realizadas por Sor Lucía en el programa ´Chester in Love´ de Risto Mejide por ser "contrario a un dogma de fe de la Iglesia".

Las religiosas salmantinas lamentaron la desobediencia de Sor Lucía que "no sigue las normas de nadie: ni del Papa, ni de los superiores, a pesar de las múltiples llamadas de atención que ya ha recibido por sus declaraciones". "La orden dominica -inciden- no está de acuerdo con ella, ya que no hace caso a nadie". Las monjas de Las Dueñas recuerdan que Sor Lucía Caram entró "libremente" en la orden dominica "tras un periodo de discernimiento" en el que debe guardar las leyes y la constitución de la orden y la Iglesia. En caso de seguir con esta línea, las religiosas salmantinas invitan a la controvertida religiosa a que "se quite el hábito de la orden dominica". "Está haciendo mucho daño a nuestra orden y a la Iglesia, en general", valoró.