El PSOE presentará una Proposición No de Ley para pedir más personal y mejoras en las listas de espera

A.S.El PSOE presentará una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla y León con 12 puntos sobre mejoras en la sanidad regional. "Se trata de una propuesta de máximos, pero lo que no es negociable es que existe una normativa que por derecho un paciente no pueda esperar más de un tiempo máximo en lista de espera, que Sacyl dote de más personal a las plantillas para que no se produzcan acumulaciones y un mayor grado trasparencia en la información de las esperas en sanidad", refrendó Fernando Pablos, procurador salmantino por el PSOE en las Cortes de Castilla y León.

Pablos, junto a los otros dos procuradores socialistas por Salamanca, Ana Muñoz de la Peña y Juan Luis Cepa, insistió en que la Consejería de Sanidad debe tomar nota de las propuestas socialistas para cambiar el rumbo de la sanidad regional.

Entre los 12 puntos de la PNL del PSOE destacan recuperar el carácter universal; instar al Gobierno a la derogación del Real Decreto 16/2012 que "institucionalizó" los recortes sanitarios; garantizar suficiencia financiera de la Sanidad Pública en los presupuestos (preservando la sostenibilidad social, no sólo económica del Sistema Público de Salud reforzando su razón ética), solicitando al Gobierno de España la reposición del Fondo de Cohesión Sanitario; desarrollar una política de eficiencia en el gasto farmacéutico, garantizar el acceso a medicamentos, eximiendo del copago a los pensionistas, enfermos crónicos y personas que requieren atenciones específicas; impulsar la Salud Pública y asegurar la adecuada dotación y renovación tecnológica equitativa y justa en los diferentes territorios de la comunidad autónoma.