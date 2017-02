La oleada de ruedas pinchadas en el barrio Blanco provoca la indignación vecinal

Á.B.Aprovechan el escaso tránsito del Barrio Blanco durante las horas de la madrugada para pinchar las ruedas de los coches que se encuentran aparcados en las calles Río Segre y Río Jalón, paralelas a la calle Hermanas Fidalgo, limítrofe con Capuchinos. Al menos cinco vehículos sufrieron las consecuencias de estas acciones desde el pasado mes de diciembre con el mismo ´modus operandi´.

"Es algo que se repite siempre en la misma zona y no es venganza porque se hace de forma indiscriminada al que lo deja aparcado", explica uno de los vecinos de la zona que sufrió los ataques en el vehículo rotulado para regresar a su trabajo en otra localidad de Castilla y León. En este caso señala que la acción se realizó con un punzón y no se llevaron nada del vehículo por lo que lo asocia al "vandalismo".

Aunque varios de los afectados optaron por no denunciar y colocar la rueda de repuesto, otros vecinos sí que han denunciado ante la Policía Local estas actuaciones durante los últimos meses. "Son calles que están muy vacías y aprovechan para reventar los vehículos", denuncian propietarios de viviendas de la zona que optan por mantenerse en el anonimato para evitar que haya represalias. "Yo he sido perjudicado varias veces y aunque he denunciado varias, uno se cansa de que pase esto de forma continua", alerta un residente que pide mayor vigilancia por lo menos hasta localizar a los vándalos que están actuando en esta zona de la ciudad.

Aunque la mayor oleada se ha vivido desde el mes de enero, la indignación vecinal lleva asentada varios meses porque los pinchazos de ruedas "no son episodios aislados". A estos hechos, hay que sumar los retrovisores rotos y limpiaparabrisas dañados en una zona para la que se pide una mayor vigilancia.

En otro de los barrios donde se ha hecho mayor énfasis para prevenir el vandalismo ha sido en el barrio de San José tras el incendio de varios vehículos en verano y un refuerzo especial para prevenir las carreras de coches. Los vecinos denunciaban también que estas acciones repercutían en los vehículos de los propios residentes que solicitaban más presión policial.