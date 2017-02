La Junta ve muy improbable celebrar este año oposiciones en Educación

R.D.L."Yo creo que no vamos a llegar a tiempo para poder celebrar la oposición este año". Así de pesimista se mostró este martes el consejero de Educación, Fernando Rey, respecto a las oposiciones de Secundaria y Enseñanzas Medias. "Dependen del presupuesto", insistió y reconoció que ya están teniendo problemas para cubrir algunas especialidades en Secundaria, por lo que han tenido que empezar a baremar de manera extraordinaria a los interinos para que la docencia quede cubierta en las 31 especialidades de Secundaria y Enseñanzas Medias.

"La promesa es que, si este año no llegamos a tiempo, el próximo vamos a ofertar muchas más plazas, entre otras cosas porque también hemos pedido que se suprima la tasa de reposición y eso va a permitirnos disminuir el elevado número de interinos que tenemos", explicó el consejero de Educación a LA GACETA minutos antes de participar en los Cursos de Especialización en Derecho, organizados por la Fundación General, a los que asistió en calidad de catedrático de Derecho Constitucional para impartir la conferencia "Derecho a la Educación".

La Consejería de Educación se ha dado de plazo hasta finales febrero para decidir si celebra o no las mencionadas oposiciones y la resolución depende de que al terminar el mes haya o no presupuestos del Estado y de la Comunidad. Hoy ha comenzado febrero y todo indica que este mes no estarán los ansiados presupuestos, por lo que se entiende la actitud pesimista del consejero de Educación que ve cada vez más lejos la posibilidad de llevar a cabo las oposiciones pese a la necesidad de personal.