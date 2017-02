Contratado por 88.935 euros el inminente derribo del edificio que explotó en Vidal

C.R.El Ayuntamiento de Salamanca ya dispone del proyecto que encargó para derribar el edificio de la calle Príncipe -junto a la plaza del barrio Vidal- que el pasado 21 de diciembre quedó destrozado por una explosión de gas. Después de que a principios de enero, los propietarios de los pisos de esta construcción autorizasen a la administración local para proceder a la demolición de este inmueble que ha quedado inhabitable e inaccesible, la Concejalía de Fomento contrató por 88.935 euros -IVA incluido- los trabajos para tirarlo ante el evidente riesgo de desprendimientos y desplome que presenta.

Aunque la intención del Gobierno municipal es que los trabajos empiecen de forma inminente, fuentes municipales insisten en que no es posible precisar una fecha para el comienzo de las obras. La administración local no va a emprender la intervención hasta que no tenga completas garantías de que, durante su ejecución, se adoptarán todas las medidas posibles para evitar daños a los edificios colindantes, algunas de las cuales ya sufrieron importantes desperfectos el día de la explosión. Actualmente los técnicos municipales están revisando el documento para verificar que en él se incluyen todas actuaciones necesarias para proteger las construcciones más próximas, así como a las personas que residen en ellas. Una vez adoptadas estas precauciones, el Ayuntamiento procederá a ordenar la demolición de la construcción, a cuyo interior no se ha permitido acceder ni a los propietarios ni a los inquilinos de las viviendas desde el día de la explosión.

El tramo de la calle Príncipe más próximo al inmueble, así como la conexión de la plaza de Vidal con la avenida de Portugal, continúan cortadas al tráfico. Y en la zona de la vía pública que la Policía Local mantiene acordonada por motivos de seguridad, aún permanecen esparcidos muchos escombros. Ante las demandas de algunos vecinos del entorno para que se retiren de la calle los restos de la explosión, el Consistorio explica que esa limpieza está incluida dentro del proyecto de demolición del bloque de viviendas y que se acometerá con las adecuadas medidas de seguridad. Añade que se ha decidido esperar a hacer todos los trabajos de una vez dado que el derribo va a emprenderse en un breve.

El Ayuntamiento ha contratado las obras de demolición con el objetivo de que, por motivos de seguridad, el edificio que amenaza con caerse sea totalmente eliminado cuanto antes, pero la responsabilidad directa de derribar esta infraestructura no es suya. Por ello, una vez completada la intervención, procederá previsiblemente a repercutir los costes de esta actuación a las aseguradoras de los inmuebles.